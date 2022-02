함평자연생태공원 '사계절 체류형 관광지 함평 만들기' 주력

희귀 파충류부터 멸종위기 야생식물까지 다양한 동·식물 보전



산림체험·먹이주기 등 남녀노소 즐길 수 있는 프로그램 마련





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평자연생태공원이 다양한 볼거리와 체험거리를 마련, ‘사계절 체류형 관광지 함평 만들기’에 주력하고 있다.

20일 군에 따르면 함평자연생태공원이 1년 365일 관광객들의 눈길을 사로잡을 다채로운 전시와 프로그램들을 운영한다.

◆양서파충류 생태공원

양서파충류 생태공원은 국내 최대 양서·파충류 전문 전시관으로 한국관, 사막관, 열대관 등 총 6개의 전시실이 갖춰져 있다.

이곳에서는 구렁이, 까치살모사 등 국내종과 함께 킹코브라, 사하라살모사 등 국내에서 보기 힘든 외래종까지 104종 464여 마리의 양서파충류를 볼 수 있다.

뿐만 아니라 양, 사슴, 토끼 등 동물 먹이주기 체험도 할 수 있어 가족단위 관람객들에게 큰 인기를 끌 것으로 예상된다.

◆자연생태과학관

나비·곤충 표본 전시관인 자연생태과학관이 지난 2020년 과학기술정보통신부 주관 공모사업에 선정, 오는 3월 ‘체험형 과학관’으로 탈바꿈해 새롭게 모습을 드러낼 예정이다.

단순한 전시 위주에서 벗어나 AR, 인터렉티브 미디어 등을 활용해 ‘신비한 숲속 놀이터’, ‘호기심 연구소’ 등 다양한 체험 프로그램을 확충, 관람객들의 오감을 만족시킬 것으로 기대된다.

◆서식지외 보전기관

자연생태공원은 환경부로부터 ‘서식지외 보전기관’ 14호로 지정돼 있어 풍란, 나도풍란, 지네발란 등 멸종위기 야생식물을 볼 수 있다.

군은 매년 6월 ‘멸종위기 야생생물 그림그리기 대회’ 등 멸종위기 야생식물에 대한 인식 제고를 위한 행사를 개최하고 있다.

◆유아숲체험·숲해설 프로그램

울창한 산림과 공원을 휘감는 대동제 등 수려한 경관을 자랑하는 자연생태공원은 이를 활용한 다양한 힐링 프로그램을 운영한다.

먼저 유아를 대상으로 숲속에서 자연을 체험할 수 있는 ‘유아숲체험’ 프로그램이 오는 3월부터 운영된다. 풀꽃 관찰, 열매 구슬치기 등 유아 정서발달에 도움이 되는 다양한 놀이들로 구성돼 있다.

이밖에 ‘숲해설 프로그램’ 등 산림을 활용한 다양한 체험활동을 마련, 남녀노소 누구나 자연을 만끽할 수 있다.

군 관계자는 “가족·친구·연인과 함께 꽃과 나무, 동물 등 천혜의 자연환경이 어우러진 함평자연생태공원에서 지친 몸과 마음을 쉬어가시길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr