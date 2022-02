"긴급철수해야" 우크라이나 韓대사관. 랜턴·나침반 담은 비상배낭 배포

[아시아경제 최대열 기자] 우크라이나 동부 분쟁지역에서 포격이 이어지면서 우리 정부가 현지 교민에게 긴급히 철수해야 한다고 거듭 알렸다.

주우크라이나 한국대사관은 19일(현지시간) 체류중인 우기 국민에게 조속히 대피·철수할 것을 공지사항으로 올렸다. 앞서 우리 외교부는 지난 12일 오후 5시를 기해 우크라이나 전역에 여행경보 4단계(여행금지·체류국민긴급철수)를 발령했다.

외교부에 따르면 전일 오후 6시 기준 현지에 머물고 있는 우리 국민은 68명 정도다. 선교사와 유학생, 자영업자 등이 남아 있다. 열흘 전까지만 해도 현지에 341명이 체류했는데 이후 지정학적 위기가 고조되면서 꾸준히 줄었다.

현지 공관에서는 기존 잔류 의사를 밝힌 약 30명이 입장을 바꿔 리비우 등 안전 지역으로 옮기거나 조기 출국할 것을 설득하고 있다. 또 대피용 비상키트 배낭을 순차 배포하고 있다. 배낭에는 라디오·랜턴을 비롯해 맥가이버툴, 구급키트, 비상용 은박담요, 우의, 파이어스틱, 호루라기 겸 나침반, 일회용 마스크 등을 담고 있다.

