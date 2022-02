"베이징올림픽, 30억달러 쓴다더니…160억달러 들었다"

[아시아경제 권서영 기자] 2022 베이징 동계올림픽에 당초 계획보다 5배 이상의 비용이 들어간 것으로 추정됐다.

19일(현지시간) 월스트리트저널은 중국이 저비용 대회로 치르겠다고 공언한 이번 올림픽에서 이러한 결과가 나타났다는 내용의 보도를 내놓았다. 월스트리트저널은 정부 조달 공고, 건축 기록, 관련 부처와 지방 정부의 공개 문건 등을 종합적으로 분석한 결과 중국이 이번 올림픽에서 최소 160억달러(약 19조1000억원)를 사용한 것으로 추정된다고 전했다.

이는 지난 2014년 중국이 대회 유치 과정에서 국제올림픽위원회(IOC)에 전달한 예산 계획 30억달러(약 3조6000억원)의 5배 이상에 달하는 금액이다. 중국은 2008 베이징 하계올림픽 시설을 재활용해 과거 열렸던 다른 동계올림픽과 달리 비용을 크게 절감할 수 있다고 밝히며 올림픽 유치에 성공한 바 있으나, 이후 최소 10개의 시설을 처음부터 새로 지은 것으로 드러났다.

월스트리트저널은 이번에 중국이 올림픽 시설과 관련해 초과 지출한 금액만 8억달러(약 9600억원)가 넘을 것으로 추산했다. 또 베이징시와 민간 파트너들이 당초 시설의 신축과 개보수에 15억달러(약 1조8000억원)가 소요되리라 예상한 것과 달리, 실제로는 해당 절차에 23억달러(약 2조7000억원)가 투입됐다.

이 외에도 월스트리트저널은 올림픽 유치 과정에서 중국이 IOC에 간접 비용을 포함하지 않은 예산만을 전달했기에 실제로는 훨씬 더 큰 비용을 지출하게 됐다고 지적했다. 통상적으로 개최 신청국은 간접 비용을 예상 전망치에 포함해왔으나, 중국은 처음부터 이를 제외하고 예상 비용을 써냈다는 것이다.

월스트리트저널은 중국이 이번 올림픽을 위해 베이징과 허베이성 장자커우 사이의 고속열차와 고속도로를 건설하는 데에 120억달러(약 14조3000억원)을 지출하는 등의 비용을 소모했다고 밝혔다. 또 코로나19 방역 조치에도 최소 6800만달러(약 813억원)라는 예상외의 비용이 들어간 것으로도 파악됐다.

다만 옥스퍼드대 연구진이 지난 2020년 발표한 논문에 따르면 이전에도 1960년부터 2016년까지 치러진 모든 올림픽이 당초 예산을 초과했다. 이 논문의 저자 중 한 명인 벤트 플리비에르 교수는 "중국과 베이징은 이번 올림픽을 개발 프로젝트로 활용했다"며 "이러한 (개발) 비용을 올림픽 비용에 포함하는 것은 오류"라고도 주장했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr