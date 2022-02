[아시아경제 강나훔 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 20일 긴급기자회견을 열어 단일화 등 현안과 관련된 입장을 표명한다.

국민의당은 이날 오후 1시 30분 긴급기자회견을 열 예정이라고 공지했다.

기자회견에서 야권 후보 단일화와 관련해 안 후보가 입장을 밝힐 것으로 보인다.

안 후보는 지난 13일 국민의힘 윤석열 후보에게 '여론조사 방식의 단일화'를 전격 제안했다. 하지만 양당 간 단일화 논의는 별다른 진척 없이 일주일이 흐른 상태다.

