해리스 美 부통령 “러시아, 우크라이나 침공 시 강력한 경제 제재”

[아시아경제 임춘한 기자] 카멀라 해리스 미국 부통령은 19일(현지시간) 러시아가 우크라이나를 침공한다면서 전례 없이 강력한 경제 제재를 가할 것이라고 경고했다고 주요 외신들이 보도했다.

해리스 부통령은 이날 독일 뮌헨에서 열린 뮌헨안보회의 이틀째 행사에서 "우리는 경제 제재를 준비했다. 그것은 신속하고 가혹하고 단결된 것이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "우리는 러시아의 금융 기관과 핵심 산업을 겨냥할 것"이라고 덧붙였다.

해리스 부통령은 미국은 경제 제재에 그치지 않고 북대서양조약기구(NATO·나토) 동부 지역을 추가로 강화할 것이라고 강조했다.

이날 회의는 러시아의 우크라이나 침공 가능성에 대한 우려가 계속되는 가운데 열렸다. 크라이나 위기가 주요 의제가 된 이번 회의에서 미국, 유럽 등 서방의 고위 당국자들은 러시아에 우크라이나 침공 시 강력한 제재 등으로 대응하겠다고 경고하면서 동시에 대화에 나서 외교적 해결책을 찾을 것을 촉구했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr