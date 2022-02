[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 ‘과대포장 안 받고, 안 사기’ 릴레이 챌린지에 동참했다.

이번 챌린지는 생활 속 탄소중립 순환경제의 실현과 폐기물 감량 실천을 위해 마련된 것으로, 채 구청장은 손수 작성한 ‘과대포장 No! 친환경 포장 Yes!’라는 메시지가 담긴 재활용 팻말을 들고 친환경 가치소비의 실천과 적극적인 참여를 당부했다.

채 구청장은 박성수 송파구청장의 지목을 받아 챌린지에 참여, 다음 주자로 서은숙 부산 진구청장, 박정현 대전 대덕구청장, 한철수 서울시립 남부노인전문요양원 원장, 이선숙 새마을부녀회장을 지목했다.

