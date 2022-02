▲ 임현규씨 별세, 임종혁(머니투데이방송 본부장)·임혜정·임문정씨 부친상, 주진홍(<주> 은진 대표이사)·김영훈(<주> 덕화 대표이사)씨 장인상 = 19일, 서울아산병원 장례식장 2호실, 발인 22일 오전 9시, 장지 국립현충원.

