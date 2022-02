[올림픽]이승훈·정재원 매스스타트 결승 진출

오후 5시30분 결승서 메달 사냥

스피드스케이팅 이승훈(IHQ)과 정재원(의정부시청)이 남자 매스스타트 결승에 진출했다. 이승훈은 19일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2022년 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 매스스타트 준결승 2조에서 스프린트 점수 40점으로 2위를 했다. 중반까지 중하위권에서 체력을 비축하다 마지막 세 바퀴를 남기고 선두권으로 올라섰다. 상위 여덟 선수에게 주어지는 결승 진출권을 가볍게 거머쥐었다. 준결승 1조에 나선 정재원은 스프린트 점수 12점으로 4위를 했다. 빠른 속력을 유지하며 최종 결승선을 4위로 통과해 막판 10점을 추가했다.

매스스타트는 여러 명의 선수가 열여섯 바퀴를 뛰며 경쟁하는 종목이다. 네 바퀴와 여덟 바퀴, 열두 바퀴를 1∼3위로 통과하는 선수들에게 각각 스프린트 포인트 3점과 2점, 1점을 차례로 부여한다. 결승선에서는 1위에게 60점, 2위에게 40점, 3위에게 20점, 4위에게 10점, 5위에게 6점, 6위에게 3점을 준다. 결승 경기는 같은 장소에서 오후 5시30분에 열린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr