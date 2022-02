[올림픽]발리예바, 러시아 입국장서도 침묵 일관

수많은 인파 찾아와 환영

2022년 베이징 동계올림픽에서 도핑 논란으로 홍역을 치른 피겨스케이팅 여자 싱글 카밀라 발리예바(러시아올림픽위원회)가 러시아에서도 침묵으로 일관했다. 러시아 매체들에 따르면 발리예바는 18일(한국시간) 베이징 동계올림픽 스물한 선수와 함께 러시아 모스크바 셰레메티예보 공항에 도착했다. 취재진의 질문이 쏟아졌으나 그는 입을 굳게 닫은 채 입국장을 빠져나갔다. 공항에는 수많은 인파가 찾아와 러시아 선수들을 환영했다. 발리예바에게도 꽃다발을 건네며 박수를 보냈다.

발리예바는 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽혔으나 도핑 샘플에서 양성 반응이 나와 출전이 불발될 위기를 겪었다. 스포츠중재재판소(CAS)가 출전을 승인해 올림픽 무대에 섰으나 프리스케이팅에서 실수를 거듭해 메달 획득에 실패했다. 발리예바는 경기를 마친 이튿 날 바로 짐을 싸고 러시아로 향했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr