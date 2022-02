선별검사소서 확진자가 썼던 키트 재배포…'두 줄' 뜬 검진기에 화들짝

[아시아경제 황수미 기자] 인천의 한 선별검사소에서 이미 사용돼 코로나19 양성 판정이 떠 있는 폐기용 자가검사키트를 배포해 논란이다.

18일 연합뉴스에 따르면 인천시 미추홀구에 거주하는 A씨(38)는 지난 15일 첫째 자녀의 코로나 감염 여부를 확인하기 위해 인근 임시 선별검사소에서 자가검사키트를 받아 차량에 보관해뒀다.

이틀 후 이 키트를 사용하려던 A씨는 이미 누군가 사용했던 흔적을 발견하고 깜짝 놀랐다. 면봉과 시약은 밀봉 봉투가 뜯겨 있었고 심지어 검진기는 선명한 두 줄이 나타난 상태였다. 이는 검진기 사용자가 코로나19 양성 판정을 받았음을 의미한다.

A씨는 즉시 선별검사소 측에 전화를 걸어 "배부받은 키트가 이미 사용된 것이고, 심지어 검진기에는 두 줄이 나타나 있다"고 항의했다. 이에 선별검사소 측은 "착오가 있었다"고 실수를 인정하며 사용된 키트를 새 키트와 혼동해 제공했다고 설명했다.

A씨는 연합뉴스와의 통화에서 "이미 사용한 키트를, 더욱이 양성 결과가 나온 키트를 내준 것은 문제가 크다고 생각한다"며 "행여 이 키트로 인해 나와 자녀가 감염되면 어떻게 하려 했던 건지 모르겠다"며 지적했다.

이와 관련해 시 관계자는 "양성 판정이 나온 키트는 따로 모아 폐기하도록 돼있다"며 "현재까지 해당 선별검사소에 검사자들이 대거 몰리면서 폐기해야 할 키트를 배포하는 실수를 저지른 것으로 파악됐다. 현장 조사를 나가 문제점을 보완하겠다"고 말했다.

