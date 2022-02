[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 한울 6호기가 지난 18일 오전 10시를 기해 총 489일간의 1주기 무고장 안전 운전을 달성하고 제12차 계획예방정비에 들어갔다고 20일 밝혔다.

한울본부는 50일가량 계획예방정비를 수행할 예정이며, 이 기간 ‘원자력안전법’에 따라 설비 신뢰성을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr