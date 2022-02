[내일날씨]토요일 추위 누그러지겠지만 곳곳 비·눈

[아시아경제 이민지 기자] 날씨가 풀리고 봄기운이 돋는다는 절기상 우수(雨水)인 토요일에 큰 추위는 없겠지만 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠다.

19일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 3도 사이를 오가겠다. 낮 최고기온은 영상 2~9도로 평년과 비슷하거나 1~2도 낮겠다. 주요도시 예상 최저·최고기온을 보면 아침 최저기온은 ?3~3도, 낮 최고기온은 3~9도의 분포를 보이겠다. △서울 (-3도·3도), △인천 (-3도·2도), △대전 (-3도·5도), △광주(0도·6도), △대구(0도·7도), △울산(2도·8도), △부산 (3도·9도) 등이다.

제주남쪽해상과 우리나라 북쪽에 기압골이 지나면서 전국에 비 소식이 있다. 제주에는 18일 밤부터 19일 밤까지, 전남·경남·경북남부동해안엔 19일 새벽부터 오후까지 비 또는 눈이 내리겠다. 남부동해안을 제외한 경북에는 19일 새벽부터 오후까지 빗방울이 떨어지거나 눈이 흩날릴 전망이다.

경기남부·충청·전북엔 19일 오전과 오후 사이 한때 비나 눈이 오겠고 수도권북부·강원영서·충북북부엔 이날 새벽 눈이 날리거나 1㎝ 미만으로 쌓이는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 제주산지 5~15㎝, 경기남부·충남·호남·경북남부동해안·경남내륙·서해5도·울릉도·독도 1㎝ 안팎이다. 강수량은 제주 10~20㎜, 경기남부·충남·호남·경북남부동해안·경남내륙·서해5도·울릉도·독도 5㎜ 미만으로 예상된다.

토요일 밤부터 기온이 뚝 떨어지면서 일요일인 20일엔 다시 추워지겠다. 일요일 아침 최저기온은 영하 13도에서 영하 2도 사이겠다. 경기북부와 강원영서는 아침기온이 영하 10도 이하로 내려갈 전망이다. 낮 최고기온은 영하 2도에서 영상 5도 사이일 것으로 예상된다.

