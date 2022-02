[아시아경제 이정윤 기자] 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 62,200 전일대비 900 등락률 -1.43% 거래량 528,279 전일가 63,100 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close 는 자사주 63만주를 장내 취득하기로 결정했다고 18일 공시했다. 주가 안정 도모 및 주주가치 제고 목적이다.

취득 예정금액은 397억5300만원이며 취득 예상기간은 이달 19일부터 오는 5월 18일까지다.

