악재 이어지는 KT…美SEC 75억 과태료·과징금 부과

KT 측 "컴플라이언스 강화할 것"

[아시아경제 차민영 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 KT에 해외부패방지법 위반을 이유로 총 75억원 규모의 과태료·과징금을 부과했다. KT는 조사 결과를 공식적으로 인정하지 않았지만 SEC 명령은 받아들였다.

미국 SEC는 지난 17일(현지시간) "서울에 본사를 둔 KT는 한국과 베트남의 공무원을 위해 부적절한 대가를 제공했다"며 '해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act of 1977·FCPA)' 위반 사실을 적시하고 총 630만달러(약 75억원)의 과태료·과징금을 부과한다고 공표했다.

2009년부터 이어진 SEC 조사 결과에 따르면 KT 고위 간부들은 지난 수년 간 한국과 베트남에서 정부 관리와 현역 국회의원 등에 제공하기 위한 불법 현금 비자금을 조성했다. 한국에서는 자선 기부금부터 제3자 지급, 임원 상여금 부풀리기 후 현금화, 기프트 카드 구매 후 현금화까지 비자금 확보를 위해 다양한 수단이 활용됐다. 현금 전환을 위한 기프트 카드 구매 때는 'CR 케이스'라는 문구를 덧붙여 구분했다고 짚었다.

SEC는 지난해 11월 한국 검찰이 KT의 불법적인 정치비자금 조성 문제와 관련된 범죄 행위로 회사와 14명의 임원을 기소한 사실도 함께 언급했다. 서울중앙지검 경제범죄형사부는 구현모 대표 등 임원 10명을 정치자금법 위반 및 업무상횡령 혐의로 약식기소한 바 있다. 약식명령에서 구 대표는 총 1500만원의 벌금을 부과받았지만 이에 불복하고 정식 재판을 요구한 상태다.

베트남에서도 정치적 비자금을 활용한 정황이 포착됐다. SEC에 따르면 KT는 베트남 꽝빈성 인민위원회와 추진한 '태양광 발전 시스템 구축 프로젝트'와 베트남 노동보훈사회부와 진행한 '직업대학 프로젝트' 등 2가지 계약을 체결하기 위해 관련 베트남 고위 관리들에게 비자금을 제공하는 방안에 대해 논의하고 실행에 옮겼다.

SEC는 내부 회계감시가 부재해 임직원들이 이 같은 불법행위를 저지를 수 있었다는 지적이다. SEC는 "KT는 10여년 동안 비즈니스 관련 내부 회계 통제 시스템을 구현하는데 실패했고 반부패 정책도 부족했다"며 "KT는 상장사로서 FCPA에 따른 의무를 충족시키기 위해 적절한 관심을 기울여야 한다"고 강조했다.

다만, SEC는 KT가 SEC의 조사 결과를 인정하거나 부인하지 않으면서(without admitting or denying the findings) 350만달러의 민사상 과태료와 280만달러의 추징금 명령에 동의했다고 언급했다.

KT는 이와 관련 "회사는 컴플라이언스(내부통제) 시스템을 강화하겠다"고 말했다.

KT는 주식예탁증서(ADR)를 통해 1999년 5월 뉴욕증권거래소에 상장됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr