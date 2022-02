[아시아경제 이정윤 기자] 대상홀딩스 대상홀딩스 084690 | 코스피 증권정보 현재가 9,430 전일대비 380 등락률 +4.20% 거래량 175,882 전일가 9,050 2022.02.18 15:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-1일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 는 "2022년 2월 18일 매일경제신문 등에서 당사가 당사의 자회사인 초록마을 지분을 매각한다는 내용의 관련 기사가 보도된 바 있다"라며 "당사는 초록마을에 대해 씨티그룹글로벌마켓증권을 자문사로 선정해 전략적 제휴 또는 지분매각을 추진 중에 있으나, 본 공시 시점 현재 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 18일 공시했다.

이어 "향후 이와 관련해 구체적 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하겠다"고 덧붙였다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr