경찰, 여천NCC 공장 폭발 사고 관계자 2명 추가 입건

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 8명의 사상자가 난 여천NCC 공장 폭발 사고와 관련해 관계자 2명이 추가로 입건됐다.

전남경찰청 여천NCC 전담수사팀은 18일 업무상과실치사 혐의로 여천NCC와 협력업체 영진기술 현장 관계자 2명을 추가로 입건했다고 밝혔다.

이들은 지난 11일 오전 9시 26분께 전남 여수시 화치동 여수국가산업단지 내 여천NCC 여수공장 3공장에서 안전 관리 등을 소홀히 해 폭발 사고로 작업자 4명이 숨지고 4명이 다치게 한 혐의를 받고 있다.

앞서, 경찰은 사고가 난 공정을 담당한 현장 책임자 1명을 입건하는 등 현재까지 3명을 입건했으며 사고 현장 목격자와 협력업체 관계자 등 14명을 참고인 신분으로 조사했다.

이 사고는 작업자들이 열 교환기 청소를 마친 뒤 재가동에 앞서 성능을 확인하는 '열 교환기 기밀시험'을 하던 중 일어났다.

경찰은 내부 압력을 높여 에어 누출 여부를 확인하던 중 폭발이 일어나면서 무게 1t가량의 덮개가 작업자들을 덮친 것으로 보고 있다.

경찰은 열교환기 일부 부품을 국립과학수사연구원에 보내 정밀 감정을 하고 있으며 추후 압수물 분석 등을 통해 관련자들을 추가로 입건할 방침이다.

이 사고로 인해 8명의 사상자가 발생했으며 이 중 7명(사망 3·경상 4명)은 협력업체인 영진기술이 고용한 일용직 작업자들이고 1명(사망)은 원청인 여천NCC 직원이다.

고용노동부도 중대재해처벌법 위반 및 산업안전보건법 위반 혐의를 조사 중이며 이날 서울 종로구 공평동 여천NCC 본사 사무실을 압수수색했다.

