[아시아경제 이정윤 기자] 코이즈 코이즈 121850 | 코스닥 증권정보 현재가 5,830 전일대비 130 등락률 -2.18% 거래량 11,191,079 전일가 5,960 2022.02.18 15:13 장중(20분지연) close 는 지난해 영업이익이 전년 대비 379.5% 하락해 93억6762만원으로 집계됐다고 18일 공시했다.

지난해 매출액은 전년보다 56.2% 줄어든 161억5349만원, 당기순손실은 127억1829만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr