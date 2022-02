[클릭 e종목] "한화솔루션, 최악의 국면은 지났다"

[아시아경제 권재희 기자] 하나금융투자는 18일 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 34,000 전일대비 250 등락률 +0.74% 거래량 1,068,215 전일가 33,750 2022.02.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션 "한화큐셀 주식 3702억원에 추가 취득"한화솔루션, 202억원 규모 자사주 취득 결정한화솔루션, 지난해 영업익 7383억원, 24.3%↑…케미칼 역대최대 close 에 대해 투자의견을 기존 보유에서 매수로 상향제시했다. 다만 목표주가는 기존 4만5000원에서 4만원으로 하향했다.

한화솔루션의 지난해 4분기 영업이익은 842억원을 기록했다. 전년동기대비 29% 늘어났지만, 시장 전망치(1920억원)에는 못미쳤다.

시황부진에 따른 지분법 적자, 큐셀의 라인전환에 따른 불용자산 관련 자산손상차손 등의 발생으로 순이익은 적자전환했다.

다만 영업이익과 성과급 등 일회성 비용이 약 1000억원 반영돼 있는 점을 감안할 때, 실질적으로는 시장 전망치에 부합하는 것으로 보인다.

올 1분기에는 시황 반등, 일회성 손실의 제거 등으로 실적이 개선될 것으로 보인다. 이에 따라 올 1분기 영업이익은 1368억원으로 전망된다.

윤재성 한화금융투자 연구원은 "올해 중반부터 글로벌 태양광 체인 대규모 증설에 따라 태양광 체인 가격 급등에 따른 설치 수요 위축, 셀·모듈 적자 등 최악의 국면은 지난 것으로 판단된다"며 "폴리염화비닐(PVC), 가성소다, 폴리에틸렌(LDPE) 등을 중심으로 케미칼 실적은 점진적으로 개선될 것으로 보인다"고 분석했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr