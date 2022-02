종로 찾은 윤석열 "28번의 주택 정책 실패, 민주당이 고의로 그런 것"

文 '소득주도성장'은 "철 지난 좌파이론"

[아시아경제 박준이 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '정치 1번지' 종로에서 집값 상승의 원인을 두고 "(더불어민주당이) 고의로 그런 것"이라고 비판했다.

윤 후보는 17일 서울 종로구 동묘역 앞에서 유세 발언 중 "이 정부 들어와서도 28번의 주택 정책을 바꿔가며 했지만 계속 실패했다. 이게 실수라고 생각하느냐"며 이같이 밝혔다.

그는 "민주당이 서울시장을 10년 간 장악하면서 집값을 올리고 전국 집값의 선도 역할을 서울시가 했다"며 "재개발, 재건축을 다 틀어막고 국민들은 새로운 집을 원하는데 집을 안 지으니 집값이 오를 수밖에 없지 않나"고 지적했다. 그러면서 "이 사람들(민주당)은 노동자, 서민, 사회적 약자, 집 없는 사람을 위한다고 늘 위선만 떨지만, 어디 덕 좀 보셨나"라고도 했다.

종합부동산세와 관련해서도 "종부세가 국민의 2%만 해당하니까 세게 때리면 2%는 국민의힘을 찍을 거고 98%가 민주당 찍을 거라는 엄청난 착각 하에 밀어 부쳤다"며 "그런데 수도권에 아버지가 종부세를 내면 자식은 편하냐"라고 지적했다. 종부세가 일반 서민들에게도 악영향을 미칠 것이라는 주장이다.

현 정부의 '소득주도성장' 정책을 두고는 "더불어민주당 정권이 초기부터 외쳤는데, 이건 뭘 좀 아는 사람들은 성장 이론이 아니라 철 지난 좌파이론이라고 하더라"라고 비판했다.

그는 현 정부가 지난 2020년 코로나19 확산 초기 대거 확진자가 발생한 중국의 우한 지역 입국자를 막지 않았다는 점을 언급하며 "대한의학협회 전문가들이 이 정부에 여섯차례나 구정 연휴에 중국 입국을 막아달라고 간곡히 요청했다"며 "그런데 이 정부는 늘 북한과 중국에 늘 굴종하지 않나. 그거 안 막은 것이다"라고 말했다.

또 교육 현장을 지적하며 "민주당 사람들, 교육감도 다 장악하고 지방정부하고 교육청하고 서로 손잡고 혁신 교육이란 걸 한다고 한다"며 "아이들에게 무슨 정치 교육, 이념 교육을 시키는 것"이라고 했다. 윤 후보는 "전교조 교사들은 학생들 기초학력평가도 못하게 막는다"며 "그냥 대충 배워 나가서 '자, 정부에 의지해서 살아라' 이래서 나라가 되겠느냐"고 질타했다.

한편 이날 유세에서 윤 후보는 유승민 전 의원, 최재형 전 감사원장과 함께 '원팀(One-team)'의 모양새를 취했다. 세 사람은 밝은 얼굴로 손을 맞잡고 '만세' 포즈를 취하기도 했다.

이날 유세에서 유 전 의원은 "오늘 제가 여의도에서 윤 후보와 바로 만나고 아무 조건 없이 정권교체 위해 적극 돕겠다고 하고 이 자리에 왔다"며 "이재명 더불어민주당 대선후보는 문재인 정권이 실패한 그대로를 할 것이다. 바꿔야 하지 않겠나, 우리 윤 후보로 바꿔주시겠습니까"라고 힘을 실었다.

종로 국회의원 재보궐 선거에 출마한 최 전 원장도 "이 나라를 새롭게 할 길은 윤석열을 대통령으로 뽑는 것"이라며 "대한민국의 내일을 바꾸는 윤석열, 종로를 새롭게 바꿀 최재형을 믿고 지지해주길 바란다"고 외쳤다.

