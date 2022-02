[아시아경제 한진주 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 1,000 등락률 +0.45% 거래량 131,274 전일가 223,000 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 [단독]SK 창업주 삼청동 사저 주인…아들서 조카로 바뀐다금리인상 임박에…회사채 시장 양극화故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 는 자회사인 SK E&S의 지난해 연결 기준 영업이익이 6214억원으로 전년 대비 157.6% 증가했다고 17일 공시했다.

지난해 매출액은 7조8564억원으로 36.6% 증가했고 당기순이익은 3888억원으로 54.9% 감소했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr