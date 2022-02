이재명 "민주당 지지자들 간 고소·고발 멈춰"…세력 결집 호소

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 17일 경선 과정에서 있었던 지지자들 사이의 고소·고발을 멈춰달라고 호소했다.

경선 이후로도 이어지고 있는 당내 일부 강성 친문 지지층과 이 후보 지지층 사이의 갈등을 해소하고 대선 승리를 위해서는 힘을 모아야 한다는 취지다.

이 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '우리는 모두 동지입니다'라는 글을 통해 "동지라는 뜻은 같이하는 사람을 말한다. 그래서 동지들끼리의 경선은 전쟁이 아니라 더 큰 뜻을 이루기 위한 경쟁"이라며 "경선 과정의 다툼으로 벌어진 지지자 동지들 간의 고소, 고발 부디 그만 털어내달라"고 밝혔다.

그는 "민주당은 원팀일 때 가장 강하다"며 "서로를 이해하는 넓은 품만큼, 우리 당은 더욱 커질 것"이라고 강조했다.

그러면서 "새로운 대한민국을 만드는 일도, 국민의 삶을 바꾸는 일도 모두 원팀이어야 가능하다"며 "우리의 연대와 결속이 단단할수록 두려움 없이 대선 승리의 길로 나아갈 수 있을 것"이라고 당부했다.

최근 여론조사에서 이 후보가 윤 후보에 비해 다소 열세를 보인다는 결과가 이어지는 가운데 '원팀' 강화를 통한 지지층 결집을 시도한 것으로 해석된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr