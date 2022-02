[아시아경제 권재희 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 47,700 전일대비 1,750 등락률 +3.81% 거래량 401,941 전일가 45,950 2022.02.17 14:48 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장한화그룹, 설 전 협력사 대금 900억원 조기 지급한화디펜스, UAE에 천궁-II 발사대 수출...3894억 규모 close 는 오는 28일 국내 기관 투자자 대상 기업설명회를 개최한다고 17일 공시했다.

주요 내용은 2021년 4분기 경영실적 및 전망, 질의응답 등이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr