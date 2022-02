"이건 무슨 맛일까?"…동서식품, ‘미스터리 오레오’ 한정판 출시

[아시아경제 송승윤 기자] 동서식품은 고객이 제품의 맛을 알아맞히는 한정판 쿠키 ‘미스터리 오레오’를 출시한다고 17일 밝혔다.

‘미스터리 오레오’는 특유의 바삭한 식감이 살아있는 달콤한 오레오 쿠키와 비밀 향료로 맛을 낸 ‘미스터리 크림’의 조화로운 맛을 느낄 수 있는 제품이다. 특히 먹어보기 전까지는 어떤 맛인지 알 수 없는 새로운 콘셉트를 적용해 소비자가 직접 맛의 비밀을 풀어나가는 독특한 재미를 제공한다.

다양한 이벤트도 진행할 예정이다. 오는 18일 오후 7시부터 카카오쇼핑라이브를 통해 신제품 론칭 방송이 진행된다. 다음 달 4일부터 27일까지는 ‘미스터리 오레오’ 맛의 정답을 맞히는 ‘쉿! 스포금지 미스터리 오레오’ 이벤트가 열린다. 오레오 공식 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 이벤트 사이트에 접속한 뒤 제품의 맛을 입력해 참여할 수 있다. 정답자에게는 추첨을 통해 TV, 노트북, 스마트워치 등의 다양한 경품을 증정한다. 앞선 이벤트에서 제품의 맛을 맞혔다면 ‘미스터리 오레오 힌트 이벤트’에도 참여할 수 있다. 신제품 미스터리 오레오는 전국 할인점에서 1400원에 판매된다.

동서식품 이수아 마케팅 매니저는 “미스터리 오레오는 소비자의 호기심을 불러일으키는 색다른 콘셉트의 제품으로 소비자들에게 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다”면서 “앞으로도 차별화된 맛의 오레오 신제품과 함께 특별한 경험을 선사하는 재미있는 프로모션을 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr