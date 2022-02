[아시아경제 이창환 기자] 라이나생명보험은 새해를 맞아 다이렉트 보험 가입 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

다이렉트 보험 가입감사 이벤트 ‘2022 새해복 많이 받으세호’는 2월 말까지 라이나생명 다이렉트 홈페이지를 통해 가입하는 고객에게 상품권을 제공하는 이벤트다.

실제 납입되는 월 보험료 기준으로 최소 5000원부터 최대 3만원까지 신세계 모바일 상품권이 제공된다. 가입 후 2회차까지 보험료를 정상 납부할 경우 상품권을 받을 수 있다.

이벤트 대상 상품은 ‘(무)라이나다이렉트치아보험Ⅱ(갱신형)’, ‘(무)라이나다이렉트암보험(갱신형)’, ‘(무)라이나다이렉트키즈보험(갱신형)’ 3종이다.

