KB모바일인증서 가입자 1000만명 돌파

[아시아경제 부애리 기자] KB국민은행이 KB모바일인증서의 가입자가 1000만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.

KB모바일인증서는 본인 명의 휴대폰과 신분증만 있으면 영업점 방문 없이 발급할 수 있는 인증서다. 패턴, 지문, 페이스 ID 등으로 로그인하고 OTP나 보안카드 없이 6자리 간편비밀번호로 1일 최대 5억원까지 이체할 수 있다.

KB국민카드, KB손해보험 등 KB금융그룹 계열사 비대면 채널에서 KB모바일인증서를 이용할 수 있다.

KB모바일인증서는 금융권 최초로 행정안전부 공공분야 전자서명 시범사업에 최종 선정됐다. 정부24, 국세청 홈택스, 국민비서 등 56개 공공 서비스에서 간편인증을 지원한다.

지난해 10월에는 과학기술정보통신부로부터 전자서명인증사업자 지위를 획득해 마이데이터 통합인증기관의 사설인증서로 이용이 가능해졌다. 오는 3월 선보일 예정인 KB국민은행 '전자문서 서비스'에서도 이용할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로도 다양한 기관으로 활용 범위를 빠르게 확장해 일상생활에서 친숙하고 편리한 인증 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr