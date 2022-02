정부청사 공무직 인사제도 바뀐다…'시용제도'·'명예감사관제' 도입

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부 정부청사관리본부가 우수 공무직 인력 채용을 통한 효율적인 정부청사 관리·운영을 위해 올해부터 새로운 공무직 인사와 복무제도를 도입한다고 17일 밝혔다.

정부청사는 그간 노사 간 협의를 통해 지속적으로 인사제도를 합리적으로 개선하기 위해 노력해왔으며 이번 공무직 제도 개선을 위해 지난 1년여 동안 현장 실무자 의견 수렴과 노사 간 협의 등을 진행했다.

우선 실무능력을 갖춘 인재 채용을 위한 시용제도를 도입한다. 시용제도는 본 채용 전 적격성 유무 판단을 위해 일정기간 시험적으로 사용하는 제도로 확정적 근로계약 형태인 수습제도와 달리 본 채용 전의 임시계약이라는 점이 특징이다. 올해부터 시행되는 공무직 채용시험에서는 최종합격자를 대상으로 3개월간 시용기간(시용계약 체결)을 운영한 후, 업무수행 적합 여부를 평가해 일정점수(70점) 이상인 경우 정식임용하게 된다.

공무직 전보기준도 다양화화 한다. 기존 공무직 전보기준은 청사운영에 필요한 경우, 공무직 근로자 고충으로 업무에 지장이 있을 경우에 한해 인정해 왔다. 올해부터는 권역 내 순환전보(정기)를 비롯해 5개 유형으로 전보가 가능한 범위를 확대했다. 이번 제도개선을 통해 정기적 순환전보를 통한 상호학습 및 직무역량 향상, 적재적소 인력배치 확대 효과가 있을 전망이다.

공무직 자정 기능 촉진을 위한 '명예감사관제'도 도입한다. 명예감사관제는 13개 청사별로 공무직 근로자 10인 이내의 명예감사관을 구성하여 자체적으로 공무직 복무실태를 점검하고, 선행 공무직원 추천 및 모범사례를 발굴하도록 하는 제도다.

조소연 정부청사관리본부 본부장은 “올해 개선되는 정부청사 공무직 인사제도를 통해 공무직의 소속감 고취 및 안정적인 근무환경 조성에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “이후에도 현장의 목소리에 귀기울여 맞춤형 제도개선사항을 지속 발굴할 것”이라고 말했다.

