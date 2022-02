울산 찾은 심상정 "주4일제·신노동 특구로"

그린모빌리티 중심지로 육성

[아시아경제 이기민 기자] 심상정 정의당 대선후보는 17일 울산을 방문해 "주4일제 복지국가로 나아가는 길을 울산에서 열어달라"며 지지를 호소했다.

심 후보는 이날 울산 신정시장과 현대차 울산공장 앞에서 유세 활동을 펼치면서 자신이 노동자를 대표할 후보임을 강조하며 이같이 말했다.

심 후보는 "울산을 주4일제와 신노동법을 선도하는 신노동 특구로 만들고, 2030년까지 전기차 1만대 보급하는 계획을 실현하기 위해 울산을 그린 모빌리티 산업의 중심지역으로 육성하겠다"고 덧붙였다.

심 후보는 앞서 이날 오전 울산 현대중공업 정문에서 조선업종노조 연대회의 정책 협약식에 참석한 후 금속노조 현대중공업 지부와 간담회를 가졌다.

이 자리에선 대우조선 불공정 매각 문제 해결, 조선산업 노동자 생존권 및 사회 안전망 구축, 조선산업 발전 방안 논의를 위한 노정협의체 구축을 약속했다.

심 후보는 그러면서 "제1야당의 후보는 반노동자 인식을 넘어서서 노동혐오로 나가고 있다. 집권여당은 마치 노동자들의 표는 다 자기 표인양 노동정책도 제대로 내지 않고 있다"며 이재명·윤석열 후보를 모두 비판했다.

이어 "민주적인 노동운동을 선도해 온 우리 조선업 노동자들께서 이번 대통령 선거를 노동 후진국으로 퇴행하는 선거가 아니라 노동이 당당한 노동선진국으로 도약하는 선거로 만들어 주시기 바란다"고 호소했다.

심 후보는 울산을 방문한 자리에서도 주4일제, 100% 자영업자 손실보상을 강조하며 노동자의 지지를 요청했다. 심 후보는 이날 유세에서 "산업 구조 재편과 일자리 보장을 통해 정의로운 산업·일자리 전환을 실현하겠다"면서 "손실보상 100%를 이루도록 손실보상법을 개정하겠다"고 말했다.

심 후보는 또 현재의 거대 양당 체제에 대해서도 비판을 이어갔다. 그는 "대한민국의 역주행을 단호하게 막아서고 기필코 양당체제를 넘어 정치교체를 이루어 낼 것"이라고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr