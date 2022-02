헬릭스미스, 美 바이오 CEO&투자자 컨퍼런스 참가

[아시아경제 이춘희 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 19,250 전일대비 150 등락률 -0.77% 거래량 29,193 전일가 19,400 2022.02.17 10:11 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스, 美 바이오 CEO&투자자 컨퍼런스 참가헬릭스미스, CAR-T 세포치료제 기술 미국 특허 획득헬릭스미스, 전립선비대증 예방·치료물질 ‘HX109’ 일본특허 close 는 지난 14일부터 나흘간 미국 뉴욕에서 열린 ‘바이오 CEO & 투자자 컨퍼런스(BIO CEO & Investor Conference)’에 참가했다고 17일 밝혔다.

올해로 24회를 맞은 바이오 CEO & 투자자 컨퍼런스는 글로벌 주요 빅파마들이 참석해 최신 바이오 이슈를 공유하는 행사다. 전세계 460여개 다국적 제약·바이오사, 기관 투자자, 연구원 등이 참석해 각 분야 별 의제 발표 및 일대일 미팅 등을 진행했다.

김선영 헬릭스미스 대표는 컨퍼런스에서 헬릭스미스의 유전자 치료 플랫폼을 소개하고, '엔젠시스(VM202)'의 임상개발 현황을 집중 소개했다. 이와 함께 관심 기업들과 일대일 파트너링 미팅을 통해 기술이전과 투자 가능성 등을 논의했다.

엔젠시스는 HGF 단백질을 발현하는 플라스미드 DNA 근간의 유전자치료제다. 단순한 통증 관리를 넘어 혈관 생성 및 신경재생 효과를 통해 신경병증의 근본 원인을 공략한다. 현재 당뇨병성 신경병증(DPN), 근위축성 측삭경화증(ALS), 샤르코마리투스(CMT) 등 다양한 질환을 대상으로 임상 진행 중에 있다.

김 대표는 “이번 행사에서 글로벌 기업들과 투자자들에게 엔젠시스의 우수성과 임상 현황에 대해 알렸다"며 "의미 있는 성과로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr