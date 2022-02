GS25, 크리에이터 ‘렌지’와 메타버스 플랫폼 아이템 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25가 메타버스 플랫폼인 제페토의 크리에이터 ‘렌지’와 협업을 통해 전용 아이템을 판매한다고 17일 밝혔다.

이번에 출시하는 상품은 ‘GS25 맛있성 삼김이 왕자’ 맵 속의 품위와 매칭을 고려한 드레스, 예복, 로브, 머리띠, 치킨봉 등 5종이다. 18일부터 1차 5개 아이템을 출시한 후 추가 5종에 대한 아이템 출시도 고려 중이다.

렌지는 58만명의 제페토 팔로워를 보유한 유명 크리에이터다. 아바타용 의류 및 아이템을 제작, 판매하고 있다. 현재까지 약 1000여종 이상의 아이템을 제작했으며 누적 판매량이 100만개 이상이다.

GS25는 렌지와의 마케팅 협업을 시작으로 향후 지속적으로 다양한 크리에이터들과의 활발한 협업 및 신진 작가 발굴, 육성을 통해 메타버스 생태계 발전에 기여할 계획이다.

GS리테일 관계자는 “MZ세대(밀레니얼+Z세대)에서 시작해 다양한 연령대 고객으로 인기가 커지고 있는 메타버스 플랫폼에서 독특한 차별성을 제공하고자 이번 아이템을 기획하게 됐다”며 “GS25만의 차별성을 지속적으로 제공해 고객과의 소통을 강화하도록 노력하겠다”고 말했다.

