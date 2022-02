BGF리테일, 플레이리스트와 업무협약 체결…“온·오프라인 콘텐츠 협업”

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일이 종합 콘텐츠 스튜디오 ‘플레이리스트’와 온?오프라인 콘텐츠 개발 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▲플레이리스트의 드라마를 활용한 콘텐츠 IP 제작 및 사업 공동 진행 ▲브랜디드 콘텐츠 협업 ▲플레이리스트 IP 연계 상품 개발 및 판매 ▲마케팅 협업 활동 강화 등을 추진한다. 장기적으로는 플레이리스트가 강점을 가진 드라마·예능에 CU의 브랜드 및 상품을 자연스럽게 노출시켜 CU에 대한 MZ세대 고객들이 브랜드 친밀도를 제고하는 것을 목표로 한다.

BGF리테일 관계자는 “유통 채널의 핵심 역량으로 급부상한 콘텐츠 경쟁력을 대폭 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “플레이리스트와 함께 신선하고 질 높은 콘텐츠를 제작해 CU에서만 경험할 수 있는 차별화된 재미와 가치를 고객들에게 선사할 것”이라고 말했다.

박태원 플레이리스트 대표는 “온·오프라인 콘텐츠 경험 가치가 중요시 되는 환경 속에서 IP 콘텐츠에 BGF리테일의 탄탄한 오프라인 유통망을 결합해 실생활에서 다양하게 즐길 수 있는 콘텐츠 비즈니스 모델이 제시될 것으로 기대된다”며 “미래 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

