[클릭 e종목] "유한양행, 4Q 실적 기대 이하…판관비 부담"

하나금융투자는 17일 유한양행에 대해 올해 실적 추정치를 변경하면서 목표주가를 기존 9만2000원에서 8만7000원으로 하향했다고 밝혔다. 매수 투자의견은 유지했다

유한양행은 지난해 4분기 매출액이 전년보다 8.1% 감소한 4240억원, 영업이익은 82.5% 줄은 48억원으로 집계됐다. 이는 추정치인 매출액 4653억원, 영업이익 223억원을 하회하는 실적이다. 박재경 하나금융투자 연구원은 "2020년 4분기에 반영된 얀센 마일스톤을 포함한 기술료수익 약 780억원의 역기저효과와 와이즈바이옴, 동물의약품 마케팅에 따른 광고 선전비 증가가 주요인"이라고 분석했다.

올해 매출액은 1조8426억원, 영업이익 582억원을 기록할 것으로 전망된다. 각각 전년 대비 9.2%, 19.8% 증가한 수치다. 로열티수익 공백에도 전문의약품 매출액 증가와 생활건강사업부의 성장 등을 요인으로 꼽았다. 다만 박 연구원은 "광고선전비 집행, 경상개발비 증가에 따른 판관비 증가로 올해에도 수익성 개선은 제한될 것"이라고 내다봤다.

