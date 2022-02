[클릭 e종목]"우리종금, 지주 내 입지 바탕으로 실적 고성장 전망"

한국투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 17일 우리종금에 대해 지주 내 입지를 바탕으로 지속적인 성장이 기대된다고 내다봤다.

우리종금의 지난해 순이익은 799억원으로 지난 3년간 연평균 34% 성장했다. 비아지이익은 494억원으로 전년대비 43% 증가했다. IB(기업금융)관련 이익이 429억원으로 41% 성장한 덕분이다. 지난 2019년 IB사업의 그룹 시너지 창출을 위해 CIB 사업본부가 신설됐으며 기존의 기업금융과 구조화금융본부까지 합쳐 전체 IB 수수료 증가를 끌어내고 있다. 비이자이익 내에서 IB 수수료 비중이 90%를 차지하고 있는 만큼 IB 인력과 자금 보강은 전체 실적 개선의 핵심축을 담당할 것으로 예측된다.

백두산 한국투자증권 연구원은 "우리종금의 성장을 이끌었던 배경인 종금과 증권업의 구조적인 성장, 우리금융지주 차원의 비은행 사업 강조는 여전히 유효하다"며 "향후에도 실적 고성장이 예상되는 우리종금에 주목해볼 만 하다"고 말했다.

우리종금은 6000억원까지 늘어난 자기자본을 바탕으로 단기금융 활성화, 장기와 우량 여신 중심의 이자이익 증가를 시현한 결과 지난해 이자이익은 1083억원으로 전년대비 38% 늘었다. 이 중 이자이익은 293억원으로 전붕기대비 6% 증가했는데 고수익 장기 PF 대출 중심으로 여신 평균잔액이 늘어났고 순이자마진(NIM)이 크게 개선됐다.

우리종금은 지주 내 입지를 바탕으로 투자를 지속하고 있다. 지주 차원의 비은행 사업 전략상 우리종금의 역할이 가장 중요하다. IB와 자산관리(WM) 부문에서 은행과 가장 효과적으로 시너지가 창출될 수 있는 자회사이기 때문이다. 백두산 연구원은 "우리금융지주의 증권사 인수합병 추진 여부를 떠나 우리종금 대상 인력과 시스템 투자는 지속될 것"이라며 "지난 2020년 11월 1000억원의 유상증자와 인력 보강을 통해 우리종금의 영업력과 수익성은 크게 개선됐다"고 분석했다.

