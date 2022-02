李 "택시는 도시의 탄광" 발언에…이준석 "직업에 귀천이 어딨나"

李 "택시는 도시의 탄광" 발언 논란

이준석 "왜곡된 인식…민주당, 표현 조심했으면"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "택시는 도시의 탄광"이라고 발언한 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 "직업에 귀천이 어디에 있느냐"고 따져 물었다.

이 대표는 16일 자신의 페이스북에 글을 올려 "직업의 귀천이 어디에 있으며 택시 업계가 탄광과 어떤 유사점이 있는지도 모르겠다"며 "광업과 택시업계 양쪽에 대해 이재명 후보가 매우 왜곡된 인식을 갖고 있는 게 아닌가 궁금하다"고 날을 세웠다.

이 대표는 민주당을 겨냥해 "플랫폼 기업에 대해 기민하게 대응하지 못해 최우기, 임정남 열사 두 분이 안타깝게 돌아가신 일을 생각하면 민주당은 표현을 좀 조심했으면 좋겠다"고 직격했다. 그가 언급한 인물들은 택시 사업에 뛰어드는 플랫폼업체에 항의하며 극단적인 선택을 한 인사들로, 택시업계에선 이들을 '열사'로 칭하기도 한다.

그러면서 송영길 민주당 대표를 향해 "저도 그렇지만 송 대표님도 택시운전을 해보셨는데 이재명 후보의 이런 인식을 좀 교정해 주셨으면 한다"고 꼬집었다.

장순칠 국민의힘 선거대책본부 상근부대변인도 이날 오후 논평을 내고 "이 후보의 직업에 대한 천박한 인식은 고치기 힘든 고질병"이라고 비판했다. 그는 이어 "이 후보는 당장 택시업 종사자들과 광업에 종사하는 근로자들에게 사죄해야 마땅하다. 국민들 앞에 서서 서슴없이 이어가는 거짓 발언과 위선적 행동을 멈춰주길 바란다"고 말했다.

한편 앞서 이날 이 후보는 서울 강남구 전국개인택시공제조합원들을 만나 "택시는 도시의 탄광"이라며 "일자리가 없어 하다하다 안 되면 마지막으로 가는 것이 택시인데 요즘은 그 길도 막힌 것 같다. 모두에게 힘겨운 상황이 벌어지고 있다"고 말했다.

이 후보는 또 플랫폼업체가 택시 서비스업을 도입하는 것에 대해 "불공정 경쟁"이라며 "플랫폼 회사는 플랫폼만 해야 하는데 그중 잘되는 것을 골라서 자기가 직접 한다. 택시 호출도 그러고 있더라. 직할, 또는 관련 기업에 배차를 한다는 의심"이라고 지적했습니다.

이 후보는 이어 "내 생각은 분명하다"며 "(택시는) 하나의 준 대중교통 수단이고 택시업계에서 종사하는 분들의 중요한 생계수단이기도 하지만 그만큼 국민이 이용하는 대중의 발"이라고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr