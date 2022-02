與 선대위 대변인 "김건희, 위대한 뮤지션에 비유해 준 건 감사할 일"

이경 "예술인의 표현의 자유에 한해 이야기한 것"

野 "풍자와 해학이 아닌 인신공격, 질 낮다"

[아시아경제 박현주 기자] 가수 안치환 씨의 신곡 '마이클 잭슨을 닮은 여인'이 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자 김건희 씨를 연상케 해 논란이 된 가운데 이경 더불어민주당 선거대책위원회 대변인이 "위대한 뮤지션에 비유한 것은 감사해야 될 일"이라고 발언했다.

이경 민주당 선대위 대변인은 15일 뉴스토마토 '노영희의 뉴스인사이다'에 출연해 관련 질문을 받고 "개인적으로 (예술인들의 풍자에서) 외모에 대해 평가하는 것은 좋게 보지 않는다"면서도 "이렇게 위대한 뮤지션 마이클 잭슨에 비유해 줬다는 건 오히려 더 감사해야 될 일 아니겠나"라고 밝혔다.

이 대변인은 이어 "(마이클 잭슨) 비유 자체는 그렇게 기분 나쁘지 않았을 것 같다"며 "경력·학력 위조, 그리고 성형 안 한 것도 아니고. 저는 (김씨가) 성형한 것은 예쁘다고 생각한다, 과거 얼굴보다는"이라고 언급했다.

이에 대해 함께 방송에 출연한 양준우 국민의힘 대변인은 "정치영역에서 풍자와 해학이 자유롭게 이뤄져야 한다는 게 저희 입장이다. 그러나 그렇다고 해서 풍자와 해학이 성역이 되는 건 아니다"라며 "정치인의 모순된 행위나 정책의 빈틈을 날카롭게 꼬집는 게 풍자와 해학인데, (곡 가사에는) 외모 비하적인 내용밖에 없다. 이정도의 인신공격은 풍자라고 볼 수 없다"고 꼬집었다.

그러자 이 대변인은 "정치인이 이렇게 비유했다면 비판받아 마땅하다"며 "그러나 현재 예술인의 표현의 자유에 한해서 이야기하는 것이기 때문에 이같이 말하는 것"이라고 맞받아쳤다.

한편 자신의 곡을 두고 논란이 커지자 가수 안씨는 "곡에 대한 해석은 청자의 몫"이라고 입장을 밝혔다. 그는 지난 14일 자신의 유튜브 채널에 글을 올려 "국정농단, 불과 몇 년 전이다. 전 국민을 절망하게 만든 권력의 어두운 그림자. 그 악몽이 되풀이될 수도 있다는 절박감에 부적처럼 만든 노래"라며 "이런 저의 마음이 국민에게 온전히 전해지길 소망한다"고 전했다

다만 안 씨는 "한 가지 곡해하지는 않으셨으면 하는 바람으로 밝혀 두려 한다"며 "마지막 부분의 '그런 사람 하나로 족해'에서 '그런 사람'은 마이클 잭슨이 아니라 지금 감옥에 있는 박근혜 정권 비선 실세를 의미한다"고 설명했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr