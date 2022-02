김씨, 관련 혐의 부인

[아시아경제 장세희 기자] 국민의힘 의원실 소속 김모 비서관이 경찰 수사를 받게 됐다.

서울 수서경찰서는 16일 김비서관을 불법 촬영 혐의로 조사하고 있다.

김씨는 이날 새벽 서울의 한 호텔에서 여성의 신체 일부분을 무단으로 촬영한 혐의로 112신고가 접수된 것으로 확인됐다.

경찰은 "현재 수사가 진행중이며, 김씨가 관련 혐의를 부인하고 있다"고 밝혔다.

김씨는 아시아경제와의 통화에서 "실랑이는 있었지만 불법 촬영을 한 사실은 전혀 없다"며 혐의를 부인했다.

