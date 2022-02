산청 엑스포 조직위, 정책발굴 ‘포스트잇’ 설문조사 실시

80여건 접수 키워드 힐링, 치유, 항노화, 허준, 동의보감 등

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청 세계 전통 의약 항노화 엑스포 조직위원회가 2023 산청 엑스포 홍보전략과 정책을 발굴하기 위해 ‘포스트잇’ 설문조사를 실시했다.

조직위는 지난 4일부터 14일까지 조직위 사무처와 산청군청 직원을 대상으로 포스트잇 아이디어 설문조사를 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 설문조사는 다양한 모양과 색감의 포스트잇을 직원들에게 배부해 부담 없이 창의적인 아이디어를 표현할 수 있도록 유도했다.

설문 내용은 엑스포 키워드, 한 줄 메시지, 엑스포 성공개최를 위한 아이디어 및 개선사항 등이다.

80여건의 설문이 접수된 가운데 산청 엑스포 키워드로 가장 많이 언급한 내용은 힐링, 치유, 항노화, 웰니스, 허준, 동의보감 등이다.

홍보전략과 정책은 유명 유튜버 초청 동의보감촌 체험 홍보, 엑스포 캐릭터 상품 판매, 전통 담금주 체험 부스 운영, 메타버스를 통한 명의 허준 체험하기 등 다양한 아이디어가 제안됐다.

조직위는 이번 설문조사를 통해 발굴된 아이디어를 ‘킬링 콘텐츠’ 및 다양한 전시·체험행사로 개발, 홍보 전략 수립에 활용할 예정이다. 또 제출된 포스트잇은 조직위 게시판에 부착해 볼거리로 제공할 계획이다.

전국공무원노동조합 산청군 지부는 설문에 참여한 직원들을 대상으로 추첨을 통해 2만원 상당의 경품을 지급하는 등 아이디어 발굴에 동참했다.

민양근 엑스포 조직위 본부장은 “성공적인 엑스포 개최를 위해 직원 모두가 소통하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 새로운 시대 변화를 주도하기 위해 지속해서 아이디어 발굴 분위기를 조성할 것”이라고 말했다.

2023산청세계전통의약항노화엑스포는 ‘미래의 약속, 세계 속의 전통 의약’이란 주제로 2023년 9월15일부터 10월19일까지 35일간 산청 ‘동의보감촌’과 ‘한방 의료클러스터’ 일원에서 정부승인 국제행사로 개최된다.

