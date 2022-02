농협, 작년 당기순이익 2.3조원 사상 최대…전년比 32%증가

이자 수익이 늘고 증시 활황 덕



5대 금융그룹 모두 지난해 2조원 이상의 이익 거둬

[아시아경제 심나영 기자] 농협금융그룹이 이자 수익이 늘어나고 증시가 활황을 보인 덕에 지난해 사상 최대 이익을 거뒀다. NH농협금융지주는 지난해 당기순이익이 2조2919억원으로 전년 대비 32%인 5560억원 늘어났다고 16일 밝혔다. 이는 농협중앙회에 납부하는 농업지원사업비 4460억원를 뺀 금액이다. 농업지원사업비 부담 전 당기순이익은 2조6034억원에 달한다.

농협금융이 2조원대 당기순이익을 올리며 5대 금융그룹 모두 지난해 2조원 이상의 이익을 거뒀다. 지난해 대출이 크게 늘어나면서 은행의 이자이익(8조5112억원, 전년대비 6.6%증가)이 많이 늘어났다. 증시상황도 좋아 비이자이익(1조7314억원, 전년 대비 17.8% 증가)도 크게 증가했다.

수수료 이익(1조8147억원)이 전년 대비 11.6% 늘었다. 주식시장 호황과 투자은행(IB) 부문 경쟁력이 강화된 덕분이다. 유가증권·외환파생손익도 1조2116억원으로 24.8% 증가했다고 농협 금융은 설명했다. 변동성 확대에 대응한 전략적 자산운용 결과다.

계열사별로 보면 핵심 자회사인 농협은행이 1조5556억원의 당기순이익 거둬 전년 대비 13.5% 늘어났다. 비은행 계열사 중에선 NH투자증권이 9315억원의 당기순이익을 내 전년 대비 61.5% 급증해 그룹 전체의 손익 증대에 기여했다. 농협금융의 NH투자증권 지분율은 49.11% 수준이다. KB·신한·하나 등 다른 금융지주가 증권 계열사를 완전 자회사로 두고 있는 것과 다른 점이다. NH농협생명은 1657억원, NH농협캐피탈은 960억원, NH농협손해보험은 861억원씩 당기순이익을 각각 냈다.

농협금융 관계자는 "농업지원사업비와 증권 계열사 지분율을 고려할 때 농협금융은 지난해 타 금융그룹 수준의 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 농업, 농촌, 농민을 위한 수익센터 역할을 하겠다"고 밝혔다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr