학생 스스로 ‘Do-ing교육’ … 동명대, 총학이 직접 첫 메타버스 신입생 OT 한다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교가 올해 신입생 오리엔테이션(OT)를 메타버스 방식으로 진행한다.

동명대는 오는 23일부터 25일까지 3일간 총학생회 주관으로 메타버스 게더타운을 이용한 비대면으로 OT를 연다고 16일 밝혔다.

메타버스 OT는 전문업체에 의존하지 않고 학생이 처음부터 끝까지 손수 기획하고 행사까지 직접 시행한다.

선배 재학생 수십명이 후배 신입생을 위해 한 달이 넘는 기간 동안 재능기부에 동참했다.

동명대 총학생회는 관련 학과 학생의 협력을 받아 OT를 준비하고 있다.

총학생회 비상대책위원장 최동혁 학생과 신승철, 장재일, 김윤호, 정상우, 송승수, 박재혁, 정지원, 최소민, 최민경, 황소원, 유희진 등 총학 구성원과 이동현, 금민경, 서민주, 이지윤으로 구성된 제작팀이 힘을 합쳐 신입생 오리엔테이션을 가상현실에서 진행할 예정이다.

신입생이 체험한 온라인 정보를 오프라인에서도 활용할 수 있도록 학교 전경을 최대한 실사화해 가상캠퍼스를 구축하는 데 집중하고 있다.

총학생회 비상대책위 측은 “메타버스를 활용한 첫 신입생 오리엔테이션이 참여와 진행 등 모든 부분에서 모자람이 없도록 많은 학우가 함께 정성을 쏟고 있다”고 말했다.

최동혁 학생은 “향후 다양한 학생 행사를 메타버스 방식으로 진행하는 방안도 마련 중”이라고 말했다.

전호환 총장은 “학생이 스스로 생각하고 실행해 미래 역량을 키워내는 것이 곧 ‘Do-ing교육’이다”며 “주입식 기존 교육을 뛰어넘어 사고력과 메타 인지를 향상하고 실패를 겪어 더 크게 배워나가는 미래 참인재 교육에 학생회도 적극 참여해달라”고 말했다.

체험형 대학 동명대학교는 대한민국 최초로 3無(무학년-무학점-무티칭) 두잉(Do-ing. 도전·체험·실천) 혁신 교육을 시행한다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr