“북미도 K-뷰티 빠졌다”…CJ올리브영, 글로벌몰 매출 186%↑

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 지난 3일부터 14일까지 자체 역직구 플랫폼 글로벌몰 매출이 전년 대비 186% 증가했다고 16일 밝혔다.

특히 마스크팩 매출이 210% 급증하며 전체 매출을 견인했다. 글로벌몰 매출의 80%가 북미 지역에서 발생하는 만큼 현지에서 K-마스크팩 수요가 높은 것으로 분석된다.

K-라이프스타일에 대한 관심도 뜨거웠다. 같은 기간 글로벌몰의 건강기능식품 매출은 201% 증가했다. 해외 소비자들도 유산균, 슬리밍, 이너뷰티 등 상품을 다양하게 구매하며 일상에서 건강을 관리하려는 트렌드가 엿보였다.

올리브영 관계자는 “K-뷰티 대표 플랫폼으로서 2022 코리아그랜드세일에 동참하며 해외 소비자들의 뜨거운 호응을 얻게 돼 뜻 깊다”며 “현지 고객들의 니즈에 맞춰 글로벌몰을 육성하는 동시에 해외 시장에서 한국 화장품의 우수성을 알릴 수 있도록 다양한 협업을 꾀할 것”이라고 말했다.

