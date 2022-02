세븐일레븐, ‘제일맛집시리즈’ 도시락 출시…“돈까스부터 파스타까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 CJ제일제당과 협업해 ‘제일맛집시리즈’ 도시락 2종을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번에 선보이는 상품은 ‘제일맛집도시락’과 ‘제일맛집로제스파게티’다. 제일맛집도시락은 소고기 베이스의 촉촉한 함박스테이크와 스팸을 메인으로 국내산 등심돈까스와 치킨너겟, 김치제육을 풍성하게 담았다.

제일맛집로제스파게티는 국내산 돼지고기로 만든 등심돈까스를 통째로 사용했으며 토마토와 생크림을 사용해 진하고 부드러운 로제소스 베이스의 스파게티를 함께 즐길 수 있다.

지난해 세븐일레븐의 도시락 매출은 2020년 대비 16.8% 성장했고, 이중 1020 매출 비중은 25.9%에 이른다. 세븐일레븐은 오는 22일까지 도시락 출시를 기념해 구매고객을 대상으로 마운틴듀 음료를 증정한다.

세븐일레븐 관계자는 “편의점 도시락을 구매하는 고객이 지속 늘어나는 가운데 다양하고 새로운 도시락 제품을 개발하기 위해 노력하고 있다”며 “제일맛집시리즈는 1020세대, 젊은층, 오피스 상권 등에서도 인기를 모을 것으로 예상된다”고 말했다.

