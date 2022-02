광주 범장애계 343개 단체 "이재명 지지·윤석열 규탄"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역에서 윤석열 국민의힘 대선후보에 대한 날선 비판이 연일 이어지고 있다.

광주지역 범장애계 343개 단체는 14일 오후 기자회견을 열고 윤 후보를 규탄한 데 이어 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 지지를 선언했다.

단체는 "우리 광주광역시 범장애계는 더불어민주당 대통령 이재명 후보를 지지함과 아울러 윤석열 후보의 정치보복 발언에 대해 규탄한다"며 "지금 우리는 그 어떤 악조건에도 이 땅의 정치보복을 끝내고 국민 대통합을 실천하는 강력한 의지와 과감한 실행력을 겸비한 지도자가 절실히 필요하다"고 주장했다.

이어 "이재명 후보는 사회 구성원으로서 누구도 차별받거나 배제되지 않는 평등과 사람 중심의 조화로운 나라를 이끌 유일한 인물로서 모두를 살리는 실용의 정치를 실천해 오는 동안 사회적 약자를 위해 고민해왔다"면서 "장애인과 그 가족의 고단한 삶과, 오랜 소망과 바람을 진심으로 서민으로서 이해하고 있다고 믿는다"고 지지 배경을 밝혔다.

윤석열 후보에 대해서는 "문재인 대통령을 수사하겠다는 터무니없는 이야기를 하면서 스스로 대한민국 지도자로서 자질이 없음을 만천하에 드러내고 있다"며 "전 정권 적폐청산 수사를 할 것인가라는 질문에 '해야죠. 해야죠. 돼야죠'라며 문재인 대통령에 대해 수사하고 단죄해야 한다는 의지를 여러번 강조했다"고 말했다.

더불어 "우리 광주지역 범장애계는 그 동안 장애인과 함께, 장애인의 삶을 알아주는 정치인을 원하고 그들과 더불어 살아가는 희망찬 사회를 갈망하며 '내일은 우리보다 낫겠지. 조금은 변화되겠지'하는 염원 속에 힘들게 살아왔다"고 밝혔다.

그러면서 "과거 김대중 대통령은 사형선고를, 노무현 대통령이 무리한 검찰수사로 서거를 했던 정치 보복의 아픔 또한 가슴 속 깊이 기억하고 있다"며 "역대 한 당의 대통령 후보가 노골적으로 정치보복을 선언한 적은 없다. 윤 후보는 검찰공화국을 내세워 전 정부에 대한 수사 및 정치보복을 공언함으로써, 과거 역대 대통령들처럼 정치보복을 재구현하려 하고 있다"고 덧붙였다.

