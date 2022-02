[아시아경제 지연진 기자] 우정바이오 우정바이오 215380 | 코스닥 증권정보 현재가 5,340 전일대비 190 등락률 -3.44% 거래량 62,921 전일가 5,530 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정우정바이오, 경기도 화성시로 본점 소재지 변겅[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 작년 매출액이 16% 줄어든 312억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업손실은 29억원으로 적자폭이 44.3% 줄었고, 당기순손실도 82.3% 감소한 18억원을 기록했다.

