소주 먹으면 택시비 할인?! … 대선주조·동백택시, 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 대선주조와 지역 화폐 동백전을 기반으로 한 공공 택시 호출 서비스인 동백 택시가 상생을 위해 손을 맞잡았다.

대선주조와 동백전·동백 택시 운영사인 코나아이는 14일 부산 동래구 대선주조 본사에서 ‘지역 브랜드 상생 프로젝트’ 출범을 알리고 업무 협약식을 개최했다.

두 회사는 업무협약으로 △지역 경제 활성화 △지역 브랜드 이용 확산 △안전한 이동 문화 정착 등을 위해 상호 협력하기로 약속했다.

협약을 위해 두 회사는 부산 주요 상권에서 공동 프로모션을 펼치고 두 회사의 SNS와 플랫폼을 활용해 공동 시장 조사와 홍보, 굿즈 생산과 연계 마케팅을 차례대로 진행할 예정이다.

대선주조는 일차적으로 부산지역 주요 상권 영업망으로 동백 택시 할인·홍보 쿠폰을 시민에게 나눠주면서 동백 택시 이용 촉진에 나선다.

홍보를 위해 코나아이는 동백 택시 할인쿠폰 3000원권 7만장, 2000원권 3만장을 발행한다.

코나아이는 대선주조와 각종 시장 조사 활동으로 브랜드 팬슈머(Fan+Consumer) 마케팅도 진행할 예정이다.

대선주조도 보조라벨 마케팅으로 ‘동백 택시와 함께하는 안전한 이동문화 정착’ 캠페인을 벌인다.

두 회사 측은 “협업의 효과로 부산지역 화폐인 동백전 가입자도 늘어날 것으로 전망된다”고 말했다.

양사는 “동백 택시는 동백전 앱을 통해서만 호출할 수 있는데 주요 상권에 풀린 할인 쿠폰을 사용하려는 시민이 자연스럽게 동백전 앱을 다운받을 가능성이 크기 때문이다”고 덧붙였다.

시민에게 실질적인 교통비 절감 혜택도 준다. 실제 동백 택시를 이용해 1만원의 요금이 나온 승객이 3000원 할인 쿠폰과 함께 요금을 지불하면 6300원 만 내는 셈이 된다.

쿠폰에 적힌 할인 금액 외에도 실 지불액의 10%에 해당하는 700원을 캐시백으로 돌려받기 때문이다.

또한 연간 30억원에 달하는 것으로 추정되는 부산지역 택시 기사의 가맹비와 중개수수료 절감도 기대된다.

대선주조 조우현 대표 “협업은 동백 택시와 대선을 홍보하는 차원을 넘어 지역 브랜드 소비 진작과 지역 경제 활성화라는 공익적 성격에도 큰 방점을 두고 있다”고 말했다.

코나아이 관계자도 “대선주조의 영업망은 동백 택시가 목표로 하는 시장에 밀집해 있어 두 회사의 협력 시너지가 적지 않을 것”이라며 “동백전 기반 지역 상생 프로그램을 확대해 나가는 시작점이 될 것이다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr