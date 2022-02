[아시아경제 지연진 기자] 화신 화신 010690 | 코스피 증권정보 현재가 6,770 전일대비 340 등락률 -4.78% 거래량 158,970 전일가 7,110 2022.02.14 13:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일[특징주] 화신, 美루시드모터스 전기차 '루시드에어'에 부품 공급 부각 강세“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close 은 지난해 연결 매출액이 1조2365억원으로 전년대비 13.9% 증가했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 241억원으로 흑자 전환했고, 당기순이익도 249억원으로 흑자전환했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr