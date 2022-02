오아시스마켓, 소상공인 구독 라이브 방송 "소상공인 소득 증대 힘쓸 것"

14일부터 2주간 평일 오전 11시·오후 3시 2회 방송



[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 중소기업유통센터와 함께 소상공인 구독 라이브 방송을 시작한다고 14일 밝혔다.

14일부터 27일까지 2주 동안 진행하는 소상공인 라이브 방송은 지난해 8월 선보인 소상공인 정기배송관 구독런(Run) 상품을 메인으로 한다.

평일 오전 11시와 오후 3시 하루 2회 진행하는 소상공인 라이브는 기존 라이브 방송보다 파격적인 가격 혜택으로 준비했다. 기존 30%였던 꾸러미 쿠폰 할인율을 35%로 높이고, 자체 할인율 역시 최대 40%까지 끌어올려 최종적으로 (단일 상품 기준) 최대 70% 할인 받을 수 있다. 단품은 기존 라이브와 동일한 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 방송 중에만 다운로드할 수 있으며, 다운받은 후 24시간 동안 사용 가능하다.

14일 선보이는 방송은 간편 반찬 모음 '오아시스 8첩반상 대령이오~!'와 15일 정월대보름을 앞두고 기획한 '정월대보름 맞이 오곡밥 준비'다.

8첩반상은 ▲무항생제 한돈고추장불고기 ▲전주산채비빔밥 ▲무항생제 닭고기 순살찜닭(2인분) ▲메추리알 간장조림 ▲생오징어 볶음 ▲수제짜장(2인분) ▲무농약 우엉채조림 ▲멸치볶음(아몬드+크랜베리) 등 8개 상품으로 구성됐다. 소상공인 라이브 쿠폰을 더해 2만8000원대에 구매 가능하다.

오곡밥은 ▲유기농 백미 ▲유기농 현미 ▲검정콩 통곡물 선식 ▲유기농 찰진오곡밥 ▲유기농 쌀 부뚜막 누룽지 ▲유기농밥(3입) 6개 상품으로 이뤄졌다. 역시 소상공인 라이브 쿠폰을 적용하면 3만6000원대까지 할인된다.

오아시스마켓은 "소상공인 라이브가 평소 구독을 망설여왔던 상품을 저렴한 가격에 만나볼 수 있는 기회가 될 것"이라며 "이번 방송을 통해 더 많은 소비자들이 소상공인 상품을 경험할 수 있기를 바란다"고 말했다.

