"세련된 색감 강조" LF 일꼬르소, 2022년 봄 컬렉션 출시

트렌치코트, 크롭 야상 등 활용한 다양한 봄 스타일링 제안

[아시아경제 구은모 기자] LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 17,250 전일대비 50 등락률 -0.29% 거래량 20,131 전일가 17,300 2022.02.14 10:03 장중(20분지연) 관련기사 LF, 지난해 영업이익 1588억…전년대비 106.1%↑연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?LF, 370억원 규모 계열사 주식 취득 결정 close 의 미니멀 컨템포러리 브랜드 ‘일꼬르소(ILCORSO)’가 2022년 봄 컬렉션을 출시하고 새로운 시즌 화보 캠페인을 공개한다고 14일 밝혔다.

내추럴한 분위기와 시대를 반영하는 실루엣을 표현하는 일꼬르소는 이번 봄 시즌 콘셉트를 ‘Mosaic Tessela : Inner Side(외면에 감춰진 내적 간극)’로 정하고, ‘나와 나의 시선 그 사이의 나’라는 주제를 표현한 컬렉션을 선보인다. 겉과 안이 대비되는 색상 배색, 안쪽이 보이는 조직감, 레이어드 디테일을 통해 외면과 내면의 상반된 매력을 강조하고 이번 시즌의 키워드를 함축적으로 드러낸 것이 특징이다.

일꼬르소의 이번 시즌 컬렉션의 핵심 아이템은 표면감, 배색, 광택, 기능성 등 다양한 소재를 사용한 간절기용 ‘롱 아우터’와 ‘와이드 카라 더블 트렌치 코트’로 봄 시즌에 적합한 가벼운 소재와 겉과 속이 다른 배색으로 된 원단이 포인트로 적용되어 멋스러운 실루엣 연출이 가능하다. 이외에도 두 가지 톤의 광택감이 나는 고밀도 트윌 소재의 크롭 야상과 블랙, 라이트 그레이, 크림 컬러의 세련된 색감 중심의 이너 아이템 등 다채로운 아이템들이 구성돼 있다.

일꼬르소의 2022년 봄 시즌 컬렉션은 일꼬르소 공식 홈페이지와 LF몰, 무신사에서 만나볼 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr