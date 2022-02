[아시아경제 장효원 기자] 에스엘바이오닉스 에스엘바이오닉스 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,650 2022.02.14 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 에스엘바이오닉스, 45억 규모 스튜디오산타클로스 지분 획득에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 37억 규모 지분 추가 확보에스엘바이오닉스, FIU 통과한 가상자산거래소 '프라뱅'과 MOU 체결 close 가 11일 공시된 일시적 주권매매거래 정지 공시에 대해 지난 2016년 정기세무조사로 인해 발생한 추징금이 원인이며, 향후 사업 다각화를 통해 수익 창출에 최선을 다하겠다고 14일 밝혔다.

‘에스엘바이오닉스’가 4사업연도 연속 영업손실 발생으로 인한 관리종목 지정우려로 인해 11일 오후 4시34분부터 장종료까지 주권매매거래가 정지됐다.

이번 영업손실은 지난 2016년도 정기세무조사로 인해 발생한 추징금 47억3000만원을 납부한 사항이 주 원인으로 알려졌다.

에스엘바이오닉스 관계자는 “향후에도 UVC LED부문의 매출 증가로 수익성 회복이 가능할 것으로 예상한다”며 “LED부문 뿐 아니라, 사업 다각화에 힘써 이익 창출과 주주 가치 극대화에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr