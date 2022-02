"신학기·이사철 쇼핑 G마켓에서 하세요"…G마켓·옥션, ‘디지털·가구’ 빅세일

[아시아경제 전진영 기자] 국내 대표 온라인 마켓플레이스 G마켓과 옥션이 신학기 및 이사철 등을 맞아 오는 22일까지 9일간 ‘디지털·가구 빅세일’을 진행한다고 14일 밝혔다. 36개 브랜드관과 5개 테마관에서 삼성, LG, Apple 등 100여개 인기 브랜드사 제품을 할인가에 만나볼 수 있다. 특히 올해부터는 빅세일 전용 메가스폰서쉽인 ‘빅브랜드 스폰서쉽’을 통해 빅브랜드 3사를 선정, 다양한 제품을 최대 혜택으로 선보인다.

올해로 4회째를 맞은 ‘디지털·가구 빅세일’은 매년 2월 열리는 대규모 할인행사로, 올해는 작년 대비 할인쿠폰 개수와 최대 할인금액을 대폭 상향 조정하며 고객 혜택을 강화했다. 또한, 주중 매일 총 7회에 걸쳐 진행되는 라이브방송 및 빅세일 전용 메가스폰서쉽을 도입, 빅브랜드사와의 콜라보 강화를 통해 다양한 상품도 확보했다.

우선, 행사 기간 중 3일에 1번씩 전용 할인쿠폰을 발급한다. 가입고객 모두에게 최대 30만원까지 할인 받을 수 있는 고액대 ‘12% 할인쿠폰’을 비롯, 최대 3만원과 1만원의 혜택이 제공되는 ‘15% 할인쿠폰’ 2종까지 총 3장의 쿠폰을 제공한다.

여기에 프리미엄 멤버십 스마일클럽 회원에게는 최대 30만원까지 할인되는 ‘15% 쿠폰’과 최대 3만원, 1만원까지 할인되는 ‘20% 쿠폰’ 2종 등 할인율이 더 높은 쿠폰 3종을 추가로 제공한다. G마켓과 옥션 두 사이트에서 받을 수 있는 혜택을 모두 합치면 1인당 제공되는 쿠폰 수만 최대 36장이며, 최대 혜택가는 무려 408만원에 달한다.

스마일카드 추가 할인을 적용하면 더욱 합리적인 가격에 제품 구입이 가능하다. ‘NEW 스마일카드’를 사용해 14일부터 16일까지 결제 시 최대 12만원까지 적용되는 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 21일에는 모든 종류의 스마일카드를 사용해 결제하면 50만원 이상 구매 시 최대 5만원까지 적용되는 5% 할인 혜택을 제공한다.

올해는 빅세일 전용 메가스폰서쉽인 ‘빅브랜드 스폰서쉽’을 최초 도입, ▲LG그램 ▲삼성 비스포크 ▲한샘가구 빅브랜드 3사와의 콜라보를 통해 단독 구성 및 특가딜 등으로 고객 혜택을 최대화했다. 행사 기간 중 진행되는 라이브방송에 스폰서쉽 브랜드가 모두 참여, 더욱 강력한 혜택을 선보일 예정이다. 이 외에도 최저가 대비 가격 인하 및 사은품, 전용쿠폰 증정 등 실시간 시청자 대상 단독 혜택이 준비돼 있는 라이브방송에는 로지텍, 까사미아 등이 참여한다.

편리한 쇼핑 환경 구축에도 힘썼다. 쿠폰 탭에서는 한 눈에 쿠폰 및 카드사 혜택을 확인하고 발급 받을 수 있도록 했고, 브랜드 탭에서는 다양한 브랜드 혜택 및 라이브방송을 확인할 수 있다. 특가탭에서는 라이브쇼에서 진행한 브랜드 특가 제품과 매일 자정 변경되는 히어로 특가 상품 확인이 가능하다. 또한, 실시간으로 업데이트 되는 아이템 판매 수량 랭킹을 통해 실시간 인기상품 및 검색어, 랭킹 등도 볼 수 있다.

문제연 G마켓 영업본부 본부장은 “올해는 더욱 업그레이드 된 혜택으로 디지털 가구 빅세일을 준비했다”며 “신학기나 이사철을 맞아 쇼핑 수요가 증가하는 요즘, 구매 단가가 높은 제품들을 합리적인 가격에 구입할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr