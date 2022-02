[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 이춘희 세종시장이 코로나19 양성 판정을 받았다.

14일 세종시에 따르면 이 시장은 전날 코로나19에 확진돼 오는 18일 자정까지 자택에서 치료를 받는다.

이 시장은 12일 동거가족이 코로나19 확진 판정을 받아 같은 날 오후 유전자증폭(PCR) 검사를 받은 결과 13일 오전 최종 확진 판정을 받았다.

시는 이 시장과 밀접접촉 한 비서실과 시청 직원 등을 대상으로 신속항원검사를 받도록 안내했다. 대상자는 신송항원검사에서 양성이 확인될 경우 PCR 검사를 받게 된다.

한편 이 시장은 현재 별다른 증상을 보이지 않는 것으로 전해진다. 이 시장은 지난해 12월 2일 3차 접종을 완료한 상태다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr