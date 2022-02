김건희 겨냥?…안치환 신곡 '마이클 잭슨을 닮은 여인' 가사 논란

안치환 신곡 가사 논란…'마이클 잭슨 닮은 여인, 얼굴 여러 번 바꾼 여인'

野 "외모 비하·여성 혐오로 범벅…사과해야"

[아시아경제 허미담 기자] 가수 안치환이 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희 씨를 비하하는 듯한 내용의 신곡을 발표해 논란이 일고 있다. 국민의힘 측은 "여성혐오에 기반을 둔 노래"라며 안치환의 사과를 촉구했다.

소속사 A&L엔터테인먼트는 안치환이 지난 11일 새 디지털 싱글 '마이클 잭슨을 닮은 여인'을 발매했다고 밝혔다. 소속사는 신곡 발표와 함께 "이 노래는 블루스풍의 포크록 장르로 해학과 비판의 정서를 담은 곡"이라고 설명했다.

이 노래에는 '왜 그러는 거니/뭘 꿈꾸는 거니/바랠 걸 바래야지 대체/정신없는 거니', '마이클 잭슨을 닮은 여인/얼굴을 여러 번 바꾼 여인/이름도 여러 번 바꾼 여인' 등의 가사가 반복적으로 나온다. 해당 곡은 안치환이 직접 작사·작곡했다.

일각에서는 이 곡이 윤 후보 아내 김 씨를 겨냥한 곡이라는 주장이 나왔다. 가사에서 자주 반복되는 '거니'가 김 씨의 이름인 '건희'와 유사하다는 이유에서다. 또 앨범 재킷에 사용된 이미지가 김 씨의 대국민 사과 기자회견 당시 인상착의와 유사하다는 의견도 나왔다.

이 가운데 '얼굴을 여러 번 바꾼 여인'이라는 표현이 김 씨의 성형 의혹을 겨냥한 외모 비하라는 지적도 제기됐다.

앞서 손혜원 전 더불어민주당 의원은 김 씨의 외모에 대해 "얼굴이 변했다는 것은 이미 알고 있었지만 자세히 보니 눈동자가 엄청 커져 있다" 등의 발언을 해 논란이 된 바 있다. 손 전 의원은 당시 자신의 페이스북에 김 씨의 과거 사진과 현재 사진을 나란히 게재했다.

이에 국민의힘은 즉각 논평을 내 비판의 목소리를 냈다. 박민정 국민의힘 선대본부 여성본부 청년대변인은 "안치환 씨는 과거부터 세상을 풍자하고 민중가요를 작곡해와 한때는 칭송을 받기도 한 인물"이라며 "그러나 이번 '마이클 잭슨을 닮은 여인'은 비판하고자 하는 내용도 없이 단순히 외적인 부분을 겨냥했다는 점에서 불쾌함만을 남길 뿐이었다"고 지적했다.

이어 "외모 비하와 여성 혐오로 범벅된 내용은 더 이상 풍자나 해학이 아닌 질 낮은 조롱"이라고 일갈했다.

박 대변인은 "여성을 인격적으로 비하하고 웃음거리로 소비하려는 그의 행보는 다분히 여성 혐오적이며, 시대를 퇴행하는 그의 저급한 인식 수준을 여실히 보여준다"며 "여전히 여성혐오에 기반을 둔 노래가 세상에 나올 수 있다니 경악스럽고 한탄스럽기 그지없다. 안치환 씨는 김건희 씨 뿐만 아니라 이 노래로 인해 불쾌함을 느낀 모든 사람에게 사과하길 바란다"고 촉구했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr